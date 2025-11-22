من جديد.. أسعار الذهب تحلق في أسواق بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية في بغداد، فيما استقرت بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 806 آلاف دينار، وسعر الشراء 802 ألف دينار، فيما سجلت سعر بيع يوم الخميس الماضي 800 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 776 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 772 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 805 آلاف، و815 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 775 ألفاً و785 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 857 ألف دينار، وعيار 21 بيع 818 الفاً، وعيار 18 بيع 700 ألف دينار.