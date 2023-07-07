من جديد.. خط إيران "الرديء" يضرب عصب حياة محافظة عراقية

شفق نيوز/ تجددت في محافظة ديالى شرقي العراق، أزمة الخط الإيراني المستورد بسبب رداءة الفولتية ما سبب انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وخسائر مادية جسيمة لحقت بالسكان.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط، إضافة إلى خط سربيل زهاب – خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط، وتقدر حاجة المحافظة إلى أكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.

أولى مناطق ديالى وأكثرها ضرراً من الخط الإيراني هي مدينة خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة) والتي تشهد انقطاعاً مستمراً للتيار الكهربائي (الخط الإيراني) وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نصف درجات الغليان، بحسب عضو لجنة "العمل التعاوني من أجل خانقين" سلام عبد الله.

عبدالله أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "التجهيز الكهربائي موجود بمعدلات 14 - 16 ساعة، لكن أغلب ساعات التجهيز فيها انقطاعات تصل إلى 20 مرة يومياً، بسبب رداءة الفولتية الكهربائية وعجزها عن تشغيل الأجهزة المنزلية ما أثار قلق واستياء السكان.

وعد المسؤول المحلي، مشكلة الكهرباء "أزمة مستعصية منذ 20 عاماً، من دون أي حل أو تحسن، وهذا ما يؤكده فصل الصيف سنوياً مع كل ارتفاع بدرجات الحرارة.

بدوره، أكد قائممقام المقدادية "وكالة"، حاتم عبد جواد التميمي، خلال حديثه للوكالة، أن "الخط الإيراني المغذي لقضاء المقدادية وأغلب الوحدات الإدارية شهد مؤخراً انحداراً بالفولتية، وأصبح غير قادر على تشغيل الأجهزة الكهربائية في المنازل والأسواق، ما دفع السكان إلى اللجوء لاستخدام رافعات فولتية تشكل ضغطاً كبيراً على الشبكة الكهربائية، ويسبب حالات تماس في أي لحظة.

وحذر التميمي، من حرائق مدمرة جراء تردي الخط الكهربائي الإيراني والاعتماد على رافعات الفولتية، داعياً إلى إجراءات احترازية لتفادي كوارث الحرائق.

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "الخط الإيراني عديم الفائدة حالياً وحرم غالبية أبناء المحافظة من تشغيل أجهزة التبريد مع مخاوف عطبها وتدميرها".

في المقابل، أفاد مصدر في مديرية توزيع كهرباء ديالى، بأن "ديالى تتزود حاليا بـ 420 ميغاواط من الخطوط الإيرانية و300 ميغاواط من المنظومة الوطنية، بينما تحتاج المحافظة لأكثر من 100 ميغاواط في ظل التوسع السكاني في المحافظة والزخم الكبير على الشبكات الكهربائية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "تذبذب الفولتية للخط الإيراني يتسبب بخلل وعطل في المحطات الثانوية، ما سبب انقطاع التيار الكهربائي"، مشدداً على ضرورة "إيجاد معالجة لمشكلات تذبذب الفولتية على خلفية الشكاوى الكثيرة التي وردت بسبب تذبذب الخط الإيراني".

وتؤكد محافظة ديالى، في مناسبات عدة مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بمعالجة الخط الإيراني، لافتة إلى أن الخط الإيراني عديم الفائدة وكبد ديالى ومحافظات عدة خسائر مادية جسيمة.