من بين 170 دولة.. العراق يصعد مرتبة واحدة بأرخص سعر للبنزين

شفق نيوز/ صعد العراق مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 13 بأرخص أسعار الوقود (البنزين) حسب موقع global petrol prices.

وأظهر جدول للموقع عن شهر تموز 2023، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صعد الى المرتبة 13 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول بعد أن كان بالمرتبة 14 في شهر حزيران"، مبينا ان "سعر البنزين المباع محليا بلغ بواقع 573 سنتا للتر الواحد خلال شهر تموز الحالي".

واضاف ان "العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بارخص اسعار للبنزين المباع محلياً وبواقع 4 سنتات، تليها ايران ثانياً ومن ثم ليبيا ثالثاً، الجزائر رابعاً، والكويت خامساً، وانغولا سادساً، ومصر سابعاً، وتركمانستان ثامناً، وجاءت ماليزيا تاسعاً، وكازخستان عاشراً، والبحرين بالمرتبة 11، وبوليفيا بالمرتبة 12، والعراق بالمرتبة 13، مبينة ان العراق حل محل نيجيريا التي رفعت أسعار البنزين فيها الى 691 سنتا، فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الأخيرة بواقع 2.992 دولار للتر الواحد من البنزين، تليها ايسلندا بسعر 2.251 دولار للتر الواحد ".

ويبيع العراق البنزين العادي في محطات التعبئة من المصافي الموجودة لديه، فيما يستورد المحسن ( عالي الأوكتين) من الخارج لتغطية احتياجاته المحلية منها.

وأظهر جدول للموقع ذاته عن شهر حزيران الماضي، أن العراق حافظ على المرتبة 14 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول.