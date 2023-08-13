من بين 170 دولة.. العراق يتراجع إلى المرتبة 14 بأرخص سعر للبنزين

شفق نيوز/ نزل العراق مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 14 بأرخص أسعار الوقود (البنزين) حسب موقع global petrol prices.

وأظهر جدول للموقع عن شهر آب 2023، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق نزل الى المرتبة 14 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول بعد أن كان بالمرتبة 13 في شهر تموز الماضي"، مبينا أن "سعر البنزين المباع محليا بلغ بواقع 573 سنتا للتر الواحد خلال شهر آب الحالي".

واضاف ان "العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بأرخص اسعار للبنزين المباع محليا وبواقع 4 سنتات، تليها ايران ثانيا ومن ثم ليبيا ثالثا، الجزائر رابعا، والكويت خامسا، وانغولا سادسا، ومصر سابعا، وتركمانستان ثامنا، وجاءت ماليزيا تاسعا، وكازخستان عاشرا، والبحرين بالمرتبة 11، وبوليفيا بالمرتبة 12، وروسيا بالمرتبة 13 والعراق بالمرتبة 13، مبيناً أن "روسيا حلت محل العراق التي خفضت أسعار البنزين فيها الى 556 سنتا، فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 3.051 دولارات للتر الواحد من البنزين، تليها ايسلندا بسعر 2.329 دولار للتر الواحد".

ويبيع العراق البنزين العادي في محطات التعبئة من المصافي الموجودة لديه، فيما يستورد المحسن (عالي الأوكتين) من الخارج لتغطية احتياجاته المحلية منها.