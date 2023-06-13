من بين 170 دولة.. العراق في المرتبة 14 بأرخص سعر للبنزين

شفق نيوز/ حافظ العراق على ترتيبه العالمي بأرخص أسعار الوقود (البنزين) في المرتبة 14 حسب موقع global petrol prices.

وأظهر جدول للموقع عن شهر حزيران 2023، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق حافظ على المرتبة 14 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول"، مبينا ان "سعر البنزين المباع محليا بلغ بواقع 574 سنتا للتر الواحد خلال شهر حزيران الحالي".

واضاف ان "العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بأرخص اسعار للبنزين المباع محليا وبواقع 4 سنتات، تليها ايران ثانيا ومن ثم ليبيا ثالثا، وانجولا رابعا، والجزائر خامسا، والكويت سادسا، ومصر سابعا، وتركمانستان ثامنا، وجاءت ماليزيا تاسعا، وكازخستان عاشرا، والبحرين بالمرتبة 11، وبوليفيا بالمرتبة 12، ونيجيريا بالمرتبة 13 التي خفضت سعر البنزين فيها ليصل الى 548 سنتا لتتجاوز بذلك العراق، فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 2.965 دولار للتر الواحد من البنزين، تليها موناكو بسعر 2.224 دولار للتر الواحد ".

وكان العراق قد صعد مرتبة خلال شهر آذار الماضي بأرخص دول العالم بأسعار البنزين محليا بعد أن رفعت نيجيريا أسعار البنزين محليا ليتراجع بعد ذلك العراق في شهر أيار ثلاث مراتب.