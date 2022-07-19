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من بين قرابة 100 بلد .. العراق ثالث أكبر مستورد للفستق الحلبي من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-19T06:19:04+0000
من بين قرابة 100 بلد .. العراق ثالث أكبر مستورد للفستق الحلبي من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت جمعية تصدير جنوب شرق الأناضول التركية، يوم الثلاثاء، ان العراق أحتل المرتبة الثالثة من بين 91 بلداً صدرت إليها تركيا الفستق الحلبي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الجمعية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تركيا صدرت 12 الف و258 طنا من الفستق الحلبي الى 91 بلدا بقيمة بلغت 111 مليونا و456 الف دولار للفترة من كانون الثاني الى حزيران من العام الحالي 2022، مرتفعا 30% عن العام الماضي الذي بلغت فيه الصادرات 8 آلاف و258 طنا بقيمة بلغت 85 مليون دولار من نفس الفترة من العام الماضي 2021".

واضافت ان "المانيا كانت البلد الأكثر تصدير اليها للفستق الحلبي خلال الفترة من كانون الثاني الى حزيران 2022 و بقيمة بلغت 17 مليون دولار، تليها قيرغيزستان ثانيا وبقيمة 9 ملايين ومن ثم جاء العراق ثالثا وبقيمة بلغت 6 ملايين دولار".

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