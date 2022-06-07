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من بينها "خفيف البصرة".. ارتفاع سلة اوبك لأكثر من 119 دولارا للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-07T10:16:21+0000
من بينها "خفيف البصرة".. ارتفاع سلة اوبك لأكثر من 119 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك يوم الثلاثاء، ان أسعار سلة خاماتها ارتفعت بأكثر من  دولارين لتسجل أكثر من 119 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت يوم أمس الاثنين 119.85 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار (2.7) دولارين وسبعة سنتات بعد أن سجل 117.15 دولاراً".

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت، اليوم الثلاثاء، مع شح المعروض ورفع الصين الحظر على مدينة شنغهاي بعد تفشي فيروس كورونا فيها.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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