من بينها حقل غرب القرنة العراقي .. عملاق النفط الأمريكي يواصل بيع أصوله غير الاستراتيجية

شفق نيوز/ واصلت ExxonMobil الامريكية عملية التحول من خلال أحدث عملية سحب أصولها غير الاستراتيجية ومنها استثماراتها في العراق من خلال بيع حصتها في حقل غرب القرنة/ 1.

وذكرت شركة "ستاندرد آند بورز" في تقرير لها واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه تواصل شركة ExxonMobil Corporation بيع الأصول غير الاستراتيجية وتركيز الاستثمار على المشاريع ذات الأولوية الأعلى، مما يحد من الحاجة إلى إصدار المزيد من الديون، ويدعم توزيعات الأرباح الحالية.

وتابعت انه بعد بيع حصتها في حقل نفط غرب القرنة 1 المنتج غير العامل في العراق إلى بيرتامينا الاندنوسية ، بلغ إجمالي تصفية إكسون موبيل حوالي 15.6 مليار دولار منذ أبريل نيسان 2019، متجاوزًا خطة التصفية البالغة 15 مليار دولار.

وبينت انه من المحتمل أن يتضمن برنامج سحب الاستثمارات الحالي أصولًا عبر ماليزيا والولايات المتحدة وألمانيا وغينيا الاستوائية وأذربيجان وهولندا.

وتتمثل أولويات الاستثمار الحالية في المنبع لشركة إكسون موبيل في المياه العميقة في غيانا والبرازيل ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق وبابوا غينيا الجديدة ، وحوض بيرميان الأمريكي غير التقليدي ، والذي تعتبره مناطق تنمية استراتيجية رئيسية.

وتسعى شركة اكسون موبيل لبيع حصتها البالغة 32.7% في حقل غرب القرنة/ 1، ويعد حقل غرب القرنة واحد من الحقول النفطية الكبيرة في العراق وجرى استخراج النفط منه في اول مرة العام 1973 وتفيد التقديرات بانه يحتوي على خزين نفطي يبلغ 24 مليار برميل.

ووقع العراق خلال العام 2010 عقودا عدة مع شركات عالمية لتطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الاولى والثانية وتركزت تلك الحقول في غالبيتها على حقول الجنوب وكانت شركة اكسون احد الشركات التي فازت بعقد حقل غرب القرنة المرحلة الاول ضمن تحالف عدة شركات.

والشركاء الآخرون في الحقل هم إتوشو اليابانية (بنسبة 19.6%) وبرتامينا الإندونيسية (بنسبة 10%) والشركة العراقية الحكومية للتنقيب عن النفط (5%).

واراد استبدال شركة اكسون موبيل بشركة امريكية اخرى لا تقل وزنا وثقلا عن الشركة الامريكية التي تسعى للخروج من الحقل او قيام شركة نفط البصرة حصتها في الحقل.