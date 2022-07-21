من بينها العراق.. 6 دول تزود الاتحاد الأوروبي بمليون برميل نفط يوميا

شفق نيوز/ أكدت منصة S&P Global Commodities at Sea أن 6 دول تزود الاتحاد الأوروبي بمليون برميل من النفط الخام يوميا تعويضا عن الخام الروسي.

وقالت المنصة أنه بالرغم من انخفاض واردات الاتحاد الأوروبي من الخام الروسي بأكثر من مليون برميل في اليوم مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، إلا أن روسيا لا تزال أكبر مصدر للخام المشحون من الكتلة التجارية بأكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا من التدفقات إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل يوليو تموز الجاري.

وأشارت البيانات أيضا أن الولايات المتحدة والنرويج ومصر والعراق والبرازيل وأنغولا أصبحت موردي خام بديلين رئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تزود بشكل جماعي مليون برميل إضافي من النفط الخام منذ فبراير شباط الماضي.

وبينت أنه بالرغم من أن حظر الاتحاد الاوروبي يستثني صادرات الخام الروسي عبر خط أنابيب دروجبا إلى وسط أوروبا، إلا أن الاتحاد الأوروبي كان يستورد حوالي 2.3 مليون برميل يوميًا من الخام الروسي و 1.2 مليون برميل يوميًا من منتجاته النفطية قبل الحرب".