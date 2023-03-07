من بينها العراق ..أكثر من 1500 طن حيازة الدول العربية من الذهب خلال شهر

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 1500 طن حيازة الدول العربية خلال شهر كانون الثاني من العام 2023.

وقال المجلس في احدث جدول له لشهر آذار/مارس للعام 2023 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "البنوك المركزية العربية لـ 17 دولة بضمنها العراق من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول تمتلك 1509 أطنان من الذهب"، مبينا ان "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى بامتلاكها 323 طنا، تليها لبنان 286 طنا، ومن ثم الجزائر بامتلاكها 173 طنا، ومن ثم جاء العراق رابعا بامتلاكه 130.3 طنا، فيما تذيلت موريتانيا الترتيب بطن واحد".

واضافت ان "كمية الذهب التي تمتلكها الدول العربية هي تساوي نسبة 4.27% من كمية الذهب لدى البنوك المركزية العالمية البالغة 35362 طنا"، مبينا ان "الولايات المتحدة جاءت بالمرتبة الاولى بامتلاكها ما يقارب الربع من حيازة الذهب عالميا وبمقدار 8133 طنا، تليها المانيا بـ 3355 طنا ومن ثم منظمة صندوق النقد الدولي وبمقدار 2814 طنا".

من جهته اعتبر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "احتياطيات الذهب لدى العراق هو يأتي كجزء من سلة متنوعة من العملات الاجنبية"، مبينا أن "التنوع في هذه العملات يأتي للحفاظ على القوة الشرائية ويكون بنفس الوقت محفظة استثمارية قليلة المخاطر".

واضاف ان "البلدان تتحوط بسلة من الاحتياطيات المتنوعة سواء كانت عملات نقدية ام ذهب ليكون محميا من التقلبات الطارئة التي قد تحدث نتيجة الازمات او انخفاض قيمة العملات"، لافتا الى ان "الدول غالبا ما تكون احتياطاتها من الذهب قليل مقارنة بإحتياطاتها من العملات الأخرى".