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من بينها العراق.. انتقال الطاقة يهدد بوقوع صراع سياسي في الدول المنتجة للنفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-25T06:15:27+0000
من بينها العراق.. انتقال الطاقة يهدد بوقوع صراع سياسي في الدول المنتجة للنفط

شفق نيوز/ حذرت شركة استشارات المخاطر فريسك مابلكروفت ومقرها المملكة المتحدة في تقرير يوم الخميس من أن التحول نحو الطاقة الخضراء يهدد الدول المنتجة للنفط التي تخلفت عن تنويع اقتصاداتها.

وأضاف التقرير  أن "الجزائر والعراق ونيجيريا ستكون من بين الضحايا الأوائل لموجة بطيئة الحركة من عدم الاستقرار السياسي ستبتلع مجموعة من الدول المنتجة للنفط على مدى السنوات الثلاث إلى العشرين المقبلة مع استمرار تحول الطاقة".

وأضافت أن الدول الأخرى التي تواجه أكبر المخاطر تشمل أنجولا والجابون وكازاخستان.

مع "تسارع الابتعاد عن الوقود الأحفوري، ينفد الوقت بالنسبة لعدد من البلدان التي فشلت في تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن تصدير الوقود الأحفوري."

قالت فريسك مابلكروفت إن التوقعات لأسعار النفط بحلول منتصف القرن غير مؤكدة للغاية ، ويمكن أن تقع في نطاق واسع يتراوح بين 48 إلى 95 دولارًا للبرميل. 

تقدم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انتشارًا أوسع، حيث توقعت في توقعاتها السنوية للطاقة الشهر الماضي أن يكون سعر النفط في عام 2050 بين 48 و173 دولارًا للبرميل.

على الرغم من أن منتجي النفط العرب الخليجيين منخفضي التكلفة هم الأقدر على اكتساب حصة في السوق، إلا أنهم لن يكونوا في مأمن من الصدمات المستقبلية: قال التقرير إن التراجع المطول في الأسعار قد يضر باحتياطيات النقد الأجنبي والإنفاق المحلي، مما يقوض الاستقرار.

وأضاف التقرير أن معظم الدول المنتجة للنفط فشلت في التنويع بعيدًا عن النفط وأصبح بعضها أكثر اعتمادًا منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 ، وكانت النرويج وقطر من بين قصص النجاح المتواضعة.

 

 

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