من بينها العراق.. ارتفاع إنتاج "أوبك" النفطي الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، يوم الأربعاء، عن ارتفاع الإنتاج في شهر آب/ أغسطس الماضي بمقدار 113 ألف برميل يوميًا، بقيادة العراق وإيران ونيجيريا، رغم استمرار التخفيضات الطوعية، وسياسة تحالف "أوبك+" لخفض الإمدادات.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المنظمة واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن ارتفاع إجمالي إنتاج النفط بالدول الأعضاء الـ13 لدى "أوبك" إلى 27.449 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي، مقابل 27.336 مليون برميل يومياً في تموز/ يوليو 2023.

وارتفع إنتاج "أوبك" النفطي، خلال آب/ أغسطس، من جانب 8 دول، على رأسها العراق وإيران ونيجيريا، وقفز إنتاج النفط في إيران المُعفاة من اتفاقية "أوبك+" لخفض الإمدادات بنحو 143 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 3 ملايين برميل يومياً، وزاد إنتاج العراق 38 ألف برميل ليصل 4.277 ملايين برميل يومياً، وارتفع إنتاج النفط في نيجيريا بنحو 98 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.269 مليون برميل يومياً.

وتراجع إنتاج 5 دول أعضاء في المنظمة، بقيادة السعودية حيث انخفض إنتاجها بمقدار 88 ألف برميل يومياً ليصل الإجمالي إلى 8.967 ملايين برميل يومياً، كما تراجع إنتاج النفط الخام في أنغولا بنحو 60 ألف برميل يومياً ليصل الإجمالي إلى 1.115 مليون برميل يومياً.