من بوابة كوردستان.. شركة إماراتية رائدة تبحث دخول سوق العراق

شفق نيوز/ نظمت القنصلية العامة لدولة الامارات العربية المتحدة بأربيل، لقاءً بين ممثلين عن وزارة التجارة بإقليم كوردستان العراق، وشركة نون رائدة شركات التجارة الالكترونية في دولة الإمارات والشرق الأوسط بهدف بحث خطوات دخول السوق العراقية عبر بوابة إقليم كوردستان.

وقال قنصل عام دولة الامارات أحمد الظاهري، خلال اللقاء الذي تم عن بعد "اونلاين"، إن "إقليم كوردستان العراق وبعد تحديث قانون الاستثمار والإجراءات التي تقدم للشركات بهدف تسهيل دخولها الى سوق الإقليم، صار أكثر جذباً للشركات مع توفر أهم ميزة تعزز نجاح الاستثمارات وهي توفر الأمن والبنى التحتية الداعمة".

وبين الظاهري، وفق بيان للقنصلية ورد لوكالة شفق نيوز، الأربعاء، أن "اقليم كوردستان محب يتطلع لزيادة الاستثمارات لديه ومحب على وجه الخصوص لتعزيز العلاقات مع دولة الامارات العربية المتحدة، واستقطاب شركاتها للعمل في الإقليم، عليه نلحظ ان هناك تسهيلات للشركات الاماراتية العاملة حالياً في الإقليم وبالنسبة للراغبة بتسجيل دخولها".

وأعتبر الظاهري، أداء الشركات الإماراتية في إقليم كوردستان ناجحاً ومؤثراً تساهم وبشكل كبير في تطوير الكثير من القطاعات أبرزها الطاقة حيث تساهم بدعم انتاج ما يصل الى 70% من الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز.

واختتم قنصل عام دولة الإمارات كلمته باللقاء، قائلاً "قمنا بمناقشة موضوع التعاون في قطاع التجارة الالكترونية مع وزير التجارة والصناعة باقليم كوردستان، تضمن تشجيع الشركات العاملة بهذا المجال وعلى رأسها شركة نون التي تعد من الشركات الرائدة في دولة الامارات ونفخر بها كونها استطاعت خلال فترة قصيرة ان تحقق حضوراً قوياً".

ومن جانب وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان، حضر اللقاء المستشار فتحي المدرس، وقال في كلمته، إن المواطنين باقليم كوردستان يتطلعون لكل جديد ومنها المنصات التجارية الالكترونية، مضيفاً "حالياً ليس هناك شركات مسجلة في الاقليم لممارسة هكذا انشطة، رغم ذلك هناك اقبال على التعامل مع شركات اجنبية مقارها موجودة في الخارج مثل امازون".

ولفت المدرس، إلى انه "في حال دخول شركة كبرى بهذا القطاع مثل نون السوق العراقية، وهي سوق كبيرة، نتوقع نجاحا كبيرا لها باعتباره ليس هناك منافسين لها، وقياساً على النجاح اللافت الذي حققته قبلها شركات أخرى كشركة طلبات وهي إماراتية أيضاً ولديها منصة الكترونية تركز على نقل الوجبات الغذائية للزبائن في إقليم كوردستان".

وأكد مستشار وزارة التجارة والصناعة فتحي المدرس، على أن الوزارة والوزير شخصياً يدعم دخول المزيد من الشركات الاجنبية الى إقليم كوردستان، ويرحب بتسجيل نون للتجارة الالكترونية فرع لها بالاقليم. وان الوزارة ستتولى في هذه الحالة تقديم كافة التسهيلات والمخاطبات الضرورية للشركة لاطلاق خدماتها.

ومن جانب شركة "نون"، شاركت السيدة عنود القش، وقالت في كلمة باسم الشركة، إن "الأمر سيكون طيباً اذا ما أقرت إدارة شركة نون فتح فرع لها بالعراق يعمل من اقليم كوردستان".

وأضافت، "لانه ليس للشركة من منافس في العراق وهذه نقطة جيدة يمكن البناء عليها والانطلاق منها في بحث الموضوع من قبل إدارة الشركة، وبالاعتماد على المعلومات التي تم توفيرها في اللقاء الحالي من طرف وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان".

وتوفر شركة نون التي تأسست في عام 2016 وهي تعد منافساً لشركة "أمازون" بمنطقة الشرق الأوسط، وبمعدل زبائن يصل الى 4 ملايين، منصات لتقديم ثلاث أنواع من الخدمات، هي نون الالكترونية الخاصة بالسلع والمنتجات، ونون فود المختصة بالطعام، ونون للاحتياجات اليومية التسوق من محلات الهايبرماركت.