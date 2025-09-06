من بغداد.. ليبيا تسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وتقليل حرق الغاز

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير النفط الليبي، خليفة رجب، خلال جلسة منتدى بغداد للطاقة، التي انطلقت اليوم السبت، حرص بلاده على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل حرق الغاز في محطات الطاقة.

وقال رجب، في كلمة له خلال الجلسة، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن ليبيا تسعى للوصول إلى 30% من طاقتها من المصادر المتجددة بحلول عام 2035، مشيراً إلى تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير النفط أكثر للتصدير.

وأضاف أن حكومة بلاده ملتزمة بجعل الاقتصاد أكثر مرونة وضمان توفر موارد كافية من النفط والغاز.

وأوضح أن ليبيا تعمل مع شركائها الدوليين على تحسين طرق الإنتاج وتقليل حرق الغاز، ما يسهم في زيادة مرونة التصدير وتحسين إسهام قطاع الطاقة في تطوير الدولة، مشيراً إلى أن مبيعات الغاز باتت مقاربة لمبيعات النفط.

وانطلقت اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد أعمال "منتدى بغداد الدوليِّ للطاقة"، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.