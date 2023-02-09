من بغداد.. أردنيون يدعون إلى وحدة اقتصادية مع "رئة مهمة" لبلادهم

شفق نيوز/ أكد مشاركون في منتدى الأعمال العراقي - الاردني المقام في العاصمة بغداد، ضرورة تفعيل ملفات "الأمن الغذائي والربط الكهربائي وخط أنابيب النفط"، فيما وصف متخصصون أردنيون، العراق بأنه "رئة اقتصادية مهمة" بالنسبة لبلدهم، داعين إلى بناء "وحدة اقتصادية" بين البلدين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أصحاب أعمال من الأردن والعراق، ناقشوا فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأهمية استغلال الفرص التجارية والاستثمارية القائمة بالعديد من المجالات المشتركة وخاصة في مجالات الأمن الغذائي والربط الكهربائي وخط الأنابيب.

وبين مراسلنا أن المجتمعين شددوا خلال مشاركتهم بفعاليات منتدى الأعمال الذي أقيم (مساء الأربعاء)، بالعاصمة بغداد، تحت شعار "الشراكة من أجل المستقبل" بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، وحشد من أصحاب الأعمال والشركات من البلدين، على الفرص التي يمكن التعاون فيها خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها المدينة الاقتصادية المشتركة، ومشروع الربط الكهربائي، وخط أنابيب من مدينة حديثة غربي العراق إلى العقبة، وتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى إقامة التكامل في مجال التصنيع.

وتضمن المنتدى الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة، عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها العراقية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.

وقال رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، ماجد الساعي، إن المنتدى يُعقد في ظروف دولية وإقليمية معقدة بخاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ما يتطلب تكاملا اقتصاديا حقيقيا بخاصة في مجال الأمن الغذائي وسلاسل التوريد.

وأشار إلى أن الاستثمارات العراقية بالمملكة، تعد من أكثر الاستثمارات وتوزع على الأصول والسندات والأسهم والودائع، وساهمت في دعم وتحريك عجلة الاقتصاد الأردني.

فيما دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى بناء وحدة اقتصادية بنوايا صادقة، مؤكدا أن العراق بالنسبة للأردن رئة اقتصادية مهمة، مشددا على ضرورة طي صفحة الإجراءات والمعوقات التي تحول دون النهوض بعلاقات البلدين الاقتصادية.

وأشار الحاج توفيق إلى وجود الكثير من مجالات التعاون بين البلدين وأهمية بناء شراكات واستثمارات مشتركة والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال التصنيع الغذائي.

وأعلن الحاج توفيق عن إنشاء منصة إلكترونية أردنية عراقية كبنك معلومات، تتضمن معلومات شاملة عن البلدين بما فيها بيانات عن الصناعات العراقية والمواقع السياحية.

وقال إن "واجبنا الوقوف إلى جانب العراق " داعيا القطاع الخاص العراقي إلى زيارة الأردن في أقرب وقت، و ضرورة تكثيف الزيارات واللقاءات الدورية بين الطرفين لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية، وحل أية مشاكل تحول دون ذلك.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان و الأردن فتحي الجغبير، وجود فرص وإمكانيات كبيرة لتعزيز ونمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة.

وبين الجغبير، أن الصناعة الأردنية تمتلك العديد من الفرص التصديرية إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار، تتمثل في الصناعات الغذائية والدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف من الورق والمعدن.

ولفت إلى أن الصناعة العراقية تمتلك أيضا العديد من الفرص التصديرية إلى السوق الأردنية، تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار، تتمثل في الصناعات التعدينية والمعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية (باستثناء المشتقات النفطية).

ولفت إلى أن مسؤولية التكامل الاقتصادي تقع على عاتق القطاع الخاص، لكن على حكومتي البلدين توفير الدعم لهذا التوجه لجهة التشريعات المناسبة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتنقل رجال الأعمال ونقل البضائع.