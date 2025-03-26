من ايران الى العراق.. 11.2 مليار دولار صادرات غير نفطية خلال 11 شهرا

شفق نيوز/ أعلنت سلطات الجمارك الإيرانية أن حجم الصادرات غير النفطية إلى العراق بلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال 11 شهراً، ليصبح العراق ثاني أكبر وجهة للصادرات الإيرانية.

ونقلت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن رئيس إدارة الجمارك الايرانية فرود عسكري قوله ان هذه الصادرات غير النفطية الى العراق، كانت في الفترة الممتدة من 20 مارس/آذار 2024 إلى 18 فبراير/شباط 2025، مبيناً أن العراق اصبح ثاني أكبر وجهة لصادرات السلع الإيرانية غير النفطية خلال الشهور الـ11 المشار اليها.

واشار التقرير الى انه بالنظر الى القدرات التصديرية الكبيرة لإيران والسوق العراقي الواسع، فإن الطرفين يحاولان تعزير حجم التبادلات الاقتصادية الثنائي، مذكرا بأن طهران وبغداد حددتا هدفا يتمثل في إيصال حجم التبادل التجاري السنوي بينهما الى 20 مليار دولار، وان رجال الاعمال والمسؤولين في البلدين يسعون الى تحقيق هذا الهدف.

ولفتت الصحيفة، إلى أن طهران سبق لها أن أعلنت في ايار/مايو الماضي، أنها تصدر حوالي 2200 منتج وسلعة، بقيمة 12 مليار دولار، الى العراق سنويا.

ونقل تقرير الصحيفة، عن مسؤول في هيئة التخطيط الإيراني جعفر الحسيني قوله خلال مؤتمر لجذب المستثمرين العراقيين وتعزيز العلاقات التجارية، ان العراق، يتمتع باحتياطيات نقد اجنبية تبلغ 85 مليار دولار، و 130 طنا من احتياطيات الذهب، و147 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام، ويعتبر من أغنى دول غرب آسيا.

وبحسب المسؤول الإيراني نفسه، فإن هناك ضرورة لتطوير البنى التحتية التجارية لتسهيل التجارة بين العراق وايران، وتحفيز التجار الإيرانيين على الاستثمار في العراق، وتقوية التجارة من خلال إرسال واستقبال الوفود التجارية والمشاركة في معارض البلدين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران والعراق.

وقالت "طهران تايمز" ان تعزيز الصادرات غير النفطية الى دول الجوار هي من بين الخطط الرئيسية التي تسعى الحكومة الايرانية الى انجازها خلال السنوات الأخيرة.

ولفت التقرير الى ان ايران تشترك بحدود برية او مائية مع 15 دولة، وهي الإمارات، وأفغانستان، وأرمينيا، وأذربيجان، والبحرين، والعراق، والكويت، وكازاخستان، وعمان، وباكستان، وقطر، وروسيا، وتركيا، وتركمانستان، والمملكة السعودية.