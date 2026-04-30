من "الفاو" إلى أوروبا.. العراق يطلق سباق الاستثمار بـ "الأمونيا الزرقاء" كوقود مستقبلي

شفق نيوز - بغداد

كشف رئيس هيئة الاستثمار العراقية حيدر مكية، يوم الخميس، أن الهيئة قررت فتح باب الاستثمار بمادة "الأمونيا الزرقاء" في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، مشيراً إلى أن هذه المادة بدأت تشهد إقبالا على استيرادها خاصة في أوروبا.

واعتبر مكية خلال استضافته بجلسة حوارية خاصة اقامها مركز "النهرين" للدراسات في بغداد، الأمونيا الزرقاء أنها "مشروع وقود الطاقة المستقبلية"، في العالم، مبيناً أن هناك شركة تقدمت بعرض لهذه الفرصة الإستثمارية التي تحدد اقامتها في قضاء "الفاو" بالبصرة.

وأضاف أن الهيئة حددت شركة "نيترا فيبايا" (Nitra Vipaya) الرائدة في هذا المجال للإشراف على هذا المشروع، مشيراً إلى أن "الأمونيا الزرقاء" هو الوقود القادم في العراق وسط زيادة الطلب على الطاقة في العالم.

وأوضح مكية، أن العراق يمكنه أن يكون ضمن الدول المنتجة لهذه المادة ضمن مسار الطاقة عبر موانئه البحرية في البصرة، أو البر من خلال سوريا ولبنان، مؤكداً أن البلاد قد دخلت في سباق سريع في المنطقة للاستفادة من "الأمونيا الزرقاء" محليا وعالمياً ضمن الوقود المستدام وعلى الأمد الطويل.