من الفاو إلى روما.. بغداد تحتضن مؤتمراً منتظراً لتجارة المنطقة والعالم

شفق نيوز/ تشهد العاصمة العراقية بغداد، غداً السبت، انطلاق مؤتمر "طريق التنمية" الاستراتيجي، على مستوى وزراء النقل لكل من دول تركيا، إيران، سوريا، الأردن، ودول مجلس التعاون الخليجي، لبحث إنشاء هذا الطريق الذي اتفق عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو شهرين.

و"طريق التنمية" مشروع استراتيجي ضخم، يبدأ من الفاو (أقصى جنوب العراق)، وصولاً إلى العاصمة الإيطالية روما (قلب القارة الأوروبية)، ويأتي ضمن مشروع تعاون تجاري واقتصادي واعد بين أنقرة وبغداد.

ومشروع طريق التنمية (القناة الجافة) أحد أهم المشاريع الاقتصادية، التي تعمل الحكومة العراقية على تنفيذها بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أنّ هذا المشروع كان معطلاً منذ سنين طويلة لأسباب متعددة، منها فنية وسياسية.

وأعلنت الحكومة العراقية، مؤخراً اكتمال التصاميم الخاصة بإنشاء خط سكك بين مدينة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي جنوبي العراق، وصولاً إلى الأراضي التركية شمالاً، ضمن الاتفاق العراقي التركي المبرم أخيراً، لإنشاء طريق التنمية التجاري بين البلدين، إذ يعوّل العراق على الطريق التجاري في إنعاش قطاعه التجاري والاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل وتحجيم البطالة على المستوى الداخلي.

وينتظر من المؤتمر المقرر عقده غداً السبت في العاصمة بغداد، أن يشهد إعلان دعم دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي، لهذا المشروع الاقتصادي والاستراتيجي الذي سيشكل نقطة تحول في الحركة التجارية لعموم المنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يمر الطريق التجاري الذي سينقل البضائع الواصلة إلى موانئ العراق على مياه الخليج العربي في البصرة والفاو، إلى تركيا براً، بمحافظات البصرة ثم ذي قار والديوانية، وواسط ثم العاصمة بغداد، ومنها إلى صلاح الدين وكركوك ونينوى وصولاً إلى المثلث العراقي التركي السوري من جهة منطقة فيش خابور. إذ يبلغ الوقت المتوقع لقطع هذه المسافة في حال إنجاز الطريق بين 12 و16 ساعة.

أرباح مليارية

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر حكومية مطلعة، أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيحقق أرباحاً سنوية للعراق بقيمة (4) مليارات دولار، فضلاً عن توفيره (100) ألف فرصةِ عمل، ومن مزاياه، ربط تجارة شرق العالم بغربه.

أحد المصادر، تحدث لوكالة شفق نيوز، أن "من نقطة محددة في ميناء الفاو الكبير، سيبدأ طريق التنمية متعدد الوسائط (مزدوج الاستخدام) من طرقٍ سريعة تمرّ عبرها شاحنات نقل البضائع، وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ستحوّل العراق من خلاله إلى محطة رئيسية للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من (33) إلى (15) يوماً.

وبيّن المصدر أن "كلفة المشروع تصل إلى (17) مليار دولار، (10) منها لشراء قطارات كهربائية سريعة تنقل الحمولات في غضون (16) ساعة، فيما يُنفق المتبقي لمدِّ شبكة سكك الحديد بطول (1200) كم"، مبينا أن "بحسب وزارة النقل، سيُنجز المشروع بحلول عام 2028 وقد وصلت نسبة انجازه حالياً إلى (40) ٪، من نقطة انطلاقه في مرفأ الفاو الكبير".

ونوه المصدر إلى أن "مع عائدات النفط القياسية، تتمتع الحكومة العراقية بفرصة فريدة لمتابعة التنويع الاقتصادي والتصدي للتحديات الهيكلية المتعلقة بالمناخ طويل الأمد ووضع الاقتصاد على مسار أكثر مرونة واستدامة، وفي هذا السياق، فإنّ نظام بنية تحتية حديث متعدد الوسائط (يتألف من موانئ ومطارات وطرق سريعة وخطوط سكك حديدية جديدة) يتوافق مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الهندسية، مما يُسهّل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنويع العراق والدول المجاورة ذات الصلة".

وبحسب المصدر المطلّع فإن "العراق والدول المجاورة له يُعوّلون على طريق التنمية الذي سيُشكّل انتقالةً نوعيةً في الواقع الاقتصادي والتجاري للعراق؛ إذ سيكون الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ويُحوّل المناطق الواقعة على جانبيه إلى مصانع ومعامل ومخازن ومشاريع استثمارية تُساهم في تنويع مصادر الدخل للعراق من خلال اشتراكه مع الموارد النفطية للبلاد في دعم الموازنات العامة وتعزيز فرص العمل في القطاعين الخاص والمشترك بما يضمن زيادة في فرص العمل والتنمية والاستثمار والتجارة على المدى البعيد".

مصدر آخر قال للوكالة، إن "موقع العراق كفيلٌ بجعله محوراً اقتصادياً، عالمياً وإقليمياً، وهناك فرقٌ كاملة تعمل على إكمال المشروع والقادة الأتراك متحمسون منذ عام 2018 وهدفنا الاستراتيجي، هو الميناء والطريق والمدينة الصناعية.

وأشار المصدر، إلى أن "السعة القصوى لمرفأ ميناء الفاو الكبير تبلغ حوالي (3.5) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام 2028 فيما ستبلغ حوالي (7.5) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام 2038".

وخلص إلى القول إن "مشروع طريق التنمية ليس للعراق وتركيا فقط بل للعالم والمنطقة، وهو يربط الشرق بالغرب وهو الممر العالمي لنقل البضائع، وسيكون هناك خط للسكك الحديدية وخطوط للنقل البري ومرفأ الفاو الكبير وهو أكبر ميناء في الشرق الأوسط والمدينة الصناعية للطاقة التي ستكون من أضخم المدن الصناعية في الشرق الأوسط.