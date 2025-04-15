من البصرة.. ديلانوي تعرض خدماتها أمام العراق

شفق نيوز/ زارت ممثلة المنظمة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة، جيراردين ديلانوي، يوم الثلاثاء، الشركة العامة لموانئ العراق في البصرة، والتقت المدير العام للموانئ فرحان الفرطوسي والكادر الفني، وقدمت خدماتها في مجالات التدريب والتطوير والتشغيل الحديث لميناء الفاو الكبير.

وقال الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة مهمة لتطوير عمل الموانئ وتدريب الكوادر الفنية المسؤولة عن تشغيل ميناء الفاو الكبير والمشاريع المرتبطة به، وشهدت الإعلان عن التعاون الشامل مع المنظمة في مجالات شتى منها العمل على تحديث المنظومة وفق المواصفات العالمية ومواكبة دول العالم".

من جانبها، ذكرت ديلانوي، للوكالة: "هذه هي زيارتي الفنية الأولى للعراق بعد اجتماع المنظمة الأول لتحولها إلى منظمة حكومية معتمدة دولياً، ويعلم العالم أن هذا البلد يعتبر لاعباً بحرياً مهماً، وسوف نجعل هذه المهمة ناجحة خلال زيارتنا وبعد رفعنا التقرير النهائي لحاجة الموانئ العراقية الفعلية لخدمات المنظمة".

وأوضحت أن "زيارتها للموانئ ستشهد فحص إدارة العمليات التشغيلية والجوانب الفنية للمساعدات البحرية لمعرفة مدى احتياج العراق لتدريبات مخصصة، والمنظمة مرخصة قانونياً وخدماتها تتيح الملاحة البحرية وعمليات التبادل التجاري".