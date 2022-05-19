منها خفيف البصرة.. سلة أوبك تتراجع بأكثر من دولارين

شفق نيوز/ انخفضت أسعار سلة نفط خام أوبك، يوم الخميس، بأكثر من دولارين لتسجل ما يقارب من 115 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 114.94 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر انخفض عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.26 دولارا بعد أن سجل 117.20 دولاراً".

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت اليوم الخميس قبل تعاود الانخفاض مرة اخرى نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).