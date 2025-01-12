منها السعودية والإمارات.. تعرف على أكثر الدول استيرادا للسيارات الصينية

شفق نيوز/ أعلنت الجمعية الصينية لمصنّعي السيارات، عن تصدير الصين 5.834 ملايين سيارة خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 22.5% على أساس سنوي، متجاوزة إجمالي صادرات عام 2023 بالكامل، ويبرز هذا الرقم تسجيل صادرات السيارات الصينية مستوى قياسيًا جديدًا، مما يرجّح أن تتصدر البلاد قائمة أكبر مصدّري السيارات في العالم.

وقد شهدت السيارات الصينية إقبالًا واسعًا في أسواق أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا، حيث احتلت المكسيك والإمارات وبلجيكا والسعودية المراتب من الثانية إلى الخامسة بين أبرز الوجهات، باستيراد كل منها ما يتراوح بين 242.4 ألف و422.2 ألف سيارة، وفق وكالة "شينخوا".

وأفادت بيانات الجمعية الفرعية لمعلومات سوق سيارات الركاب، التابعة للجمعية الصينية لتجار السيارات، بأن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر سوق للسيارات الصينية، حيث بلغ حجم الصادرات إليها 1.06 مليون وحدة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الماضي 2024، بزيادة 26% مقارنة بالعام السابق، ما يمثل أكثر من 18% من إجمالي صادرات الصين من السيارات.

وكانت صادرات السيارات الصينية سابقًا تتركز في الأسواق الناشئة مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية، لكن الوجهات بدأت تتحول إلى أوروبا وغيرها من الأسواق المتقدمة، مع استمرار صناعة السيارات الصينية في تحقيق تقدم تقني، خصوصًا في مجال الطاقة الجديدة، مما عزّز ريادتها العالمية ورافقه نمو في حجم الصادرات وأسعار المبيعات.

وخلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2024، صدّرت الصين 1.86 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة، مع تصدّر بلجيكا والبرازيل وبريطانيا وتايلاند والفلبين قائمة الوجهات الخمس الأولى لهذه السيارات.

وعزا الأمين العام للجمعية الصينية لسيارات الركاب تسوي دونغ شو، نمو صادرات السيارات الصينية إلى قدرة الصناعة على مقاومة التقلبات في سلسلة الإمداد العالمية، إضافة إلى الجودة العالية للمنتجات، والجهود التي تبذلها الشركات المحلية، وتوسيع أسواق مثل روسيا رغم حالة عدم اليقين الناجمة عن العوامل الجيوسياسية.