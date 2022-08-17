منفذ "مهران" يعلن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال 4 أشهر

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمارك محافظة ايلام "روح الله غلامي"، يوم الأربعاء، تصدير مليون و105 آلاف طن من السلع والبضائع عبر منفذ "مهران" الحدودي الدولي إلى العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية عن "غلامي" قوله، إن التكلفة المالية لتلك الصادرات بلغت 493 مليون دولار، مبينا أن 20 بالمئة من السلع والبضائع الإيرانية المصادرة إلى العراق تمرُّ عبر منفذ "مهران" الحدود إضافة إلى 65 الف طن ترانزيت.

وأضاف أن قيمة السلع والبضائع المصدرة الى العراق عبر منفذ مهران الحدودي قد ارتفعت بنسبة 69 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الحالي.

ووفقا للمسؤول الجمركي الإيراني، فإن منفذ "مهران" يحتل المرتبة الأولى من بين 12 معبرا حدوديا ايرانيا تشهد تصدير السلع والبضائع إلى العراق، متوقعا في الوقت ذاته أن يبلغ حجم صادرات السلع إلى العراق أكثر من 3 ملايين طن في نهاية السنة الإيرانية الحالية.