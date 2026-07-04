منفذ مهران يسجل قفزة مع العراق: الصادرات ترتفع 17% والشاحنات 476%

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات الجمركية في محافظة إيلام الفيلية غربي إيران، والمحاذية للحدود العراقية، تنام ملحوظ في حركة التبادل التجاري وترانزيت البضائع عبر منفذ "مهران" الحدودي خلال الربع الأول من العام الحالي (العام الايراني يبدأ في 21 آذار)، مدفوعاً بزيادة الطلب على مواد البناء والمنتجات الزراعية.

ونقلت وكالة مهر الايرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مدير عام جمارك محافظة إيلام، سهراب كمري، قوله إن حجم الصادرات عبر منافذ المحافظة بلغ 609 آلاف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مسجلاً نمواً بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث قُدّرت القيمة الإجمالية لهذه الصادرات بنحو 214.7 مليون دولار أميركي.

ووفقا للبيانات الرسمية، شملت قائمة السلع المصدرة إلى الأسواق العراقية منتجات زراعية، ومواد بناء (تشمل البلاط، السيراميك، الزجاج، حديد التسليح، وحجر البناء)، بالإضافة إلى الكلنكر (المادة الخام للإسمنت)، وخام الحديد، وأنابيب البلاستيك (بي في سي)، والأسماك الحية.

وعلى صعيد حركة النقل الدولي (الترانزيت)، كشف كمري عن طفرة في المؤشرات حيث عبرت منفذ مهران الحدودي 31 ألفاً و967 طناً من بضائع الترانزيت، بزيادة بلغت 54% على أساس سنوي.

وترافق ذلك مع قفزة قياسية في حركة الشاحنات العابرة بنسبة 476%، بعد تسجيل مرور 5,991 شاحنة مقارنة بالفترة النظيرة من العام السابق، وفقاً لحديث الكمري.

وأظهرت البيانات التشغيلية الصادرة عن جمارك محافظة إيلام قفزة نوعية في مؤشراتها المالية واللوجستية خلال الربع الأول من العام الحالي، تعكس وتيرة متسارعة في التبادل التجاري عبر الحدود الإيرانية العراقية.

وسجلت حركة التصدير تدفق 609 آلاف طن من البضائع المتنوعة، محققة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ورفد هذا الحجم من الصادرات الخزينة بعائدات مالية بلغت 214.7 مليون دولار، ما يبرز الأهمية الاستراتيجية المتزايدة

وعلى الصعيد المالي الداخلي، قفزت الإيرادات المباشرة لجمارك المحافظة لتصل إلى 485 مليار ريـال إيراني، وهو ما يمثل نمواً استثنائياً بنسبة 80% على أساس سنوي، اذ يعزى هذا الارتفاع الحاد إلى كفاءة التحصيل الجمركي وزيادة الرسوم المصاحبة لنمو حركة البضائع.

وشهد قطاع النقل الدولي والعبور (الترانزيت) وفقاً للتقرير، أداءً لافتاً إذ ارتفع حجم البضائع العابرة بنسبة 54% ليصل إلى 31,967 طناً، وترافق هذا النمو مع طفرة قياسية في حركة الآليات، حيث سُجل عبور 5,991 شاحنة ترانزيت، محققة نسبة نمو هائلة بلغت 476% مقارنة بالفترة النظيرة من العام المنصرم، ما يشير إلى تحول المنفذ إلى ممر لوجستي إقليمي مفضل للشركات الدولية.

وفي إطار الإجراءات الرقابية على الحدود، أشارت الإحصاءات التشغيلية لجمارك المحافظة إلى تسجيل 2,376 بياناً تصديرياً خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد إنفاذ القانون ومكافحة التجارة غير المشروعة، ضبطت السلطات الجمركية 18 قضية تهريب بضائع خلال الربع الأول؛ ورغم استقرار عدد القضايا نسبياً، إلا أن القيمة المادية الإجمالية للمضبوطات سجلت ارتفاعا بنسبة 78% (مقومة بالريال الإيراني) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.