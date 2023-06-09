منفذ "مهران" الدولي يحتل المرتبة الأولى بالصادرات الإيرانية إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمارك محافظة ايلام روح الله غلامي، يوم الجمعة، أن منفذ مهران الدولي حل بالمرتبة الأولى من حيث الصادرات الإيرانية إلى العراق في الشهرين الأولين من هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن غلامي قوله، ان حدود مهران من أهم معابر التصدير إلى العراق والتي احتلت المرتبة الأولى بين حدود التصدير إلى العراق في السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أنه يتم تصدير ما بين 500 إلى 600 شاحنة من البضائع من جميع أنحاء البلاد يومياً إلى العراق من حدود مهران.

كما أشار مدير عام جمارك محافظة ايلام إلى ان إجمالي الصادرات من جمارك محافظة إيلام من حدود مهران إلى العراق في الشهرين الأولين من هذا العام بلغ 400 ألف طن من البضائع بقيمة 224 مليون دولار.

وتابع غلامي القول: هذا الكم من الصادرات السلعية زاد بنسبة ثمانية في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و احتلت مهران المرتبة الاولى بين 12 منفذا من المنافذ البرية مع العراق من حيث الصادرات العام الماضي، مبينا أن معظم المنتجات المصدرة تشمل المنتجات البلاستيكية والسيراميك والأدوات الحديدية.

وأكد أن تصدير البضائع مستمر دون أي مشاكل والشاحنات الإيرانية تفرغ حمولاتها التصديرية في أقصر وقت ممكن.

تبعد بلدة مهران الحدودية في محافظة إيلام حوالي 230 كيلومترا عن العاصمة العراقية بغداد وأصبحت اليوم مركزا لأنشطة التصدير وعبور الزوار إلى العراق وايران.