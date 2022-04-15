منفذ مهران الحدودي بالمرتبة الأولى في الصادرات إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن روح الله غلامى مدير عام جمارك ايلام ( غرب البلاد) يوم الجمعة أن منفذ مهران الدولي يعد بالمرتبة الأولى من حيث الصادرات الى العراق من بين 12 معبرا آخر.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن غلامي قوله، إن قيمة الصادرات الى العراق ودول اخرى عبر منفذ مهران الدولي بلغت خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 آذار/ مارس) مليارا و161 مليون دولار من مختلف البضائع.

وأضاف أن حجم الإيرادات المتأتية من الصادرات عبر منفذ مهران الدولي يبلغ ستة أضعاف عوائد 16 عاما حتى عام 2018 ، وهو رقم مهم.

واشار غلامي الى تصدير بضائع تزن مليونين و 270 ألف طن إلى العراق عبر منفذ مهران الدولي خلال العام الماضي 2021 ليسجل هذا الرقم من الصادرات السلعية زيادة بنسبة 116 في المائة من حيث القيمة و 121 في المائة من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2020.

وعدَّد سلع التصدير الرئيسية بما في ذلك الحجر والبلاط والسيراميك والأجهزة والمنتجات المعدنية والفواكه والخضروات والمنتجات البتروكيماوية وخام الحديد وكلنكر الأسمنت والمنتجات البلاستيكية والزجاج ومنتجاته والسيارات وأجزائها.

واكد ان حركة شاحنات التصدير مستمرة إلى حدود مهران، وتصدير البضائع مستمر دون انقطاع ومشاكل خاصة.

و تبعد بلدة مهران الحدودية في محافظة إيلام حوالي 230 كيلومترا عن العاصمة العراقية بغداد، وأصبحت اليوم مركزا لأنشطة التصدير وعبور الزوار إلى العراق وايران.

وتقع مدينة مهران الحدودية على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام.