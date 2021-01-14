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منفذ عرعر يشهد تصدير نحو 20 طنا من الطماطم العراقية إلى السعودية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-14T15:27:38+0000
منفذ عرعر يشهد تصدير نحو 20 طنا من الطماطم العراقية إلى السعودية

شفق نيوز/ كشف مصدر في إدارة منفذ عرعر العراقي الحدودي مع السعودية، يوم الخميس، عن تصدير أحد المحاصيل الزراعية إلى السعودية عبر المنفذ الحدودي في محافظة الانبار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن منفذ عرعر قام بإكمال إجراءات تصدير نحو 20 طناً من الطماطم العراقية المحلية إلى السعودية من ضمن أنشطة القطاع الخاص.

وأضاف المصدر؛ أن المنتجات العراقية الزراعية تعتمد على مدى الاكتفاء المحلي الذاتي منها وعدم حاجة السوق لها وهو ما تتواصل به إدارة المنافذ مع وزارة الزراعة، لافتا إلى أن ساحة التبادل الموجودة داخل المنفذ شهدت عملية التصدير اليوم.

وفي الأثناء؛ أخبرت مصادر أخرى وكالة شفق نيوز؛ أن المنتج المُصدّر من العراق من محصول الطماطم كان أغلبه من محافظة كركوك التي تتمتع بأراض خصبة ومياه أكثر وفرة من غيرها من المحافظات الأخرى.

ووفقا لمسؤول عراقي في وزارة الزراعة ببغداد تحدثت معه وكالة شفق نيوز؛ أن الإنتاج الذي يتم تصديره خارج العراق هو فعليا فائض عن حاجة السوق؛ لكنه بالوقت نفسه يمثل تشجيعا للفلاحين، خاصة مع وجود أفكار تكوين شركات تصدير محاصيل تتولى التواصل مع الفلاحين والطلب منهم محاصيل معينة عادة تكون غير موجودة في دول أخرى أو شحيحة، مشيرا إلى أن المنتج العراقي ممتاز وسعره جيد مقارنة بمنتجات دول أخرى.

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