منفذ طريبيل يستقبل ألف شاحنة يومياً وسط مطالب بتوسعته

أكد قائممقام قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، عماد الريشاوي، يوم الخميس، أن منفذ طريبيل الحدودي يشهد حركة تجارية متصاعدة مع عبور نحو ألف شاحنة يومياً، مشيراً إلى حاجة المنفذ إلى توسعة عاجلة لرفع قدرته الاستيعابية.

وقال الريشاوي لوكالة شفق نيوز، إن المنفذ يستقبل يومياً شاحنات محمّلة بمختلف أنواع البضائع، بينها المنتجات النفطية والمواد الإنشائية والكبريت والمواد الاستهلاكية، فضلاً عن مفردات البطاقة التموينية.

وأضاف أن الزخم الحاصل يتطلب توسعة الساحات وتطوير البنية التحتية للمنفذ، مبيناً أن أعمال التأهيل الجارية تشمل تطوير بعض الساحات ونصب كاميرات وسونارات لتعزيز الجوانب الأمنية والتنظيمية.

وأشار إلى أن حجم الحركة التجارية الحالية يستدعي تنفيذ المزيد من مشاريع التطوير والخدمات داخل المنفذ.

وأوضح الريشاوي أن هناك توجهاً لصيانة وتأهيل العبّارات والمرافق المتبقية، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتجهيز أربع عبّارات للعمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات وتقليل الزخم.

ومنفذ طريبيل الحدودي هو المعبر البري الوحيد الذي يربط بين العراق والأردن، ويقع في أقصى غرب محافظة الأنبار ضمن قضاء الرطبة، ويُعد شرياناً اقتصادياً حيوياً للتبادل التجاري وحركة المسافرين بين البلدين.