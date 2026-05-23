العراق يستقبل أول شحنة TIR من سوريا وعبور جديد عبر اليعربية

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، أن مركز جمرك الوليد الحدودي استقبل أول شحنة نقل بري دولي ترانزيت بنظام (TIR) العالمي، قادمة من سوريا ومتجهة إلى دولة الكويت عبر منفذ سفوان.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الكوادر الجمركية أنجزت إجراءات التدقيق والتحقق من الأختام والمستندات بمرونة عالية داخل الساحات الجمركية، تمهيداً لعبورها الأراضي العراقية وفق الضوابط النافذة، مما يسهم في تسريع حركة التجارة وتقليل الكلف والوقت.

واعتبر البيان، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة استراتيجية لتفعيل ممرات النقل الدولية والربط التجاري بين دول الجوار، انسجاماً مع خطط الوزارة في الأتمتة والتحديث الشامل للمنافذ الحدودية.

في المقابل، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، عبور شحنة ترانزيت جديدة عبر منفذ اليعربية الحدودي قادمة من الأراضي التركية ومتجهة إلى العراق.

وأكدت الهيئة، أن عبور الشحنة يأتي ضمن جهود تعزيز حركة التبادل التجاري الإقليمي وتنشيط مسارات النقل البري بين دول المنطقة، بما يسهم في دعم حركة الشحن والعبور ويعزز من أهمية منفذ اليعربية كمحور حيوي في حركة الترانزيت الإقليمية.

وأشارت إلى أن المنفذ يشهد خلال الفترة الحالية حركة تجارية متزايدة، سواء على صعيد عبور الشاحنات الترانزيت أو حركة التبادل التجاري وحركة المسافرين، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات تنظيمية وخدمية لتسهيل عمليات الدخول والخروج وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية واللوجستية.

وأوضحت أن الكوادر العاملة في المنفذ تواصل جهودها لضمان انسيابية الحركة وتقديم التسهيلات اللازمة أمام شركات النقل والتجار والمسافرين، بما ينعكس إيجابا على تنشيط الحركة الاقتصادية وحركة النقل عبر الأراضي السورية.