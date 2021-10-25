منع الخطة الشتوية يهدد سلة ديالى الغذائية بالتجويع والهلاك المعيشي التام

شفق نيوز/ اطلقت ناحية العظيم شمالي ديالى، يوم الاثنين، نداء استغاثة وتحذيرات من تجويع وهلاك معيشي تام بسبب منع الخطة الشتوية رغم وجود مقومات تنفيذها ونجاحها في الناحية.

وقال مدير الناحية عبد الجبار احمد العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "قرار منع الخطة الشتوية عن مناطق العظيم غير مبرر وكارثي ولا يستند لاي اسباب موجبة"، مبيناً أن "العظيم تحوي خزيناً مائياً في سد العظيم يتجاوز 400 مليون متر مكعب الى جانب وجود نهر العظيم، واكثر من 200 بئر تؤمن الخطة الشتوية وجميع المصادر المائية بعيداً عن الاراضي والمنابع الايرانية".

واعتبر العبيدي، أن "منع الخطة الشتوية في العظيم تجويعاً تاماً لاكثر من 50 الف نسمة تعتمد الزراعة كمصدر معيشي وحيد، وبخلاف ذلك ستحل كوارث معيشية لا يمكن تداركها ومعالجتها".

وطالب العبيدي، الحكومة "بالتدخل واستثناء العظيم من قرار منع الخطة الشتوية وتفادي تداعيات معيشية وخيمة تضر بالناحية وبمحافظة ديالى بشكل عام"، لافتاً إلى أن "الخزين المائي والموارد الاخرى الى جانب حصاد الامطار المحتمل بشكل كبير كفيلة تنتفيذ الخطة الشتوية".

وأقرت وزارة الزراعة العراقية في وقت سابق، الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2021-2022 للمساحات المروية (انهار ومشاريع اروائية) وبواقع 50‎%‎ من خطة الموسم الزراعي السابق، باستثناء محافظة ديالى بسبب شح المياه وانخفاض الإيرادات المائية.

وتعد ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)، ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها "سلة ديالى الغذائية" وتحوي 400 الف دونم من الاراضي الزراعية وتضم 45 قرية زراعية ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة.