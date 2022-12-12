منظمة "أوابك" تنتخب وزير النفط العراقي رئيساً لها

شفق نيوز/ صوّت مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، يوم الاثنين، على اختيار نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، رئيساً للمنظمة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه خلال الاجتماع 109 لمجلس وزراء منظمة "أوابك" الذي اختتم اعماله اليوم في الكويت، تم انتخاب الوزير العراقي رئيساً لمجلس وزراء المنظمة بدورته الجديدة لعام 2023، واختيار ممثل العراق في المنظمة نصير عزيز جبار رئيساً للمكتب التنفيذي.

وأكد وزير النفط خلال الاجتماع، بحسب البيان، حرص العراق على تفعيل دور منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، واهمية بناء رؤى جديدة للتعاون والتعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه الاسواق العالمية والدول المنتجة للنفط.

وقال ان "اغلب الدول العربية المنضوية في منظمة (اوابك) تمثل وتشكل ثقلاً كبيراً في الانتاج النفطي العالمي، ولهذا يتطلب اعادة النظر في نظامها الاساسي وبما يمكنها من لعب دور أكبر لتحقيق تطلعاتها في التعامل الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية، وصولاً الى تحقيق المزيد من الاستقرار في الاسواق العالمية".

واشار عبد الغني الى "اهم التحديات التي تواجه الاسواق النفطية وهي جيوسياسية، وصحية، والحروب والتوترات العسكرية"، مشدداً "اننا نعمل في (اوبك بلس) للتخفيف من كل هذه المؤثرات".

ولفت الى ان "التوترات السياسية واحدة من العوامل التي تؤدي الى تفاقم المشكلة، وتضرر المنتجين والمستهلكين في آن واحد، وعلينا توظيف النفط والطاقة للتقريب بين الدول وتجنيب الاسواق العالمية تداعيات الصراعات السياسية"، مؤكدا ان "الصراع الاوروبي الروسي أثر سلباً على استقرار الاسواق العالمية، ونأمل أن تلجأ الاطراف المعنية الى الحوار".

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة "أوابك، علي سبت بن سبت، إن "الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023".

واضاف "كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره".

وأوضح ان "المجلس اطلع أيضا على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة، بالإضافة الى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة (أوابك) من ضمنها التقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، والتقرير الربع سنوي حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين وغيرها".