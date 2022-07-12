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منظمة أممية: تراجع إنتاج الحبوب في العراق نتيجة الجفاف

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-12T13:06:18+0000
منظمة أممية: تراجع إنتاج الحبوب في العراق نتيجة الجفاف

شفق نيوز/ أكدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تراجع إنتاج الحبوب في العراق لعام 2022 نتيجة الجفاف، مبينة أن كمية حصاد الحبوب لعام 2022 في العراق بلغ 3.4 مليون طن.

وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "إنتاج الحبوب في العراق لعام 2022 تراجع حتى الجزء الشمالي من البلاد (بما في ذلك محافظة نينوى الرئيسية المنتجة للقمح) مقارنة بالعام السابق نتيجة التأثير السلبي لظروف الجفاف، مما دفع الحكومة الى خفض المساحة المزروعة بالمحاصيل المروية لتقليل الطلب على المياه وسط زيادة ندرة المياه". 

واضافت انه من "المتوقع أن تبلغ كمية حصاد الحبوب لعام 2022 في العراق 3.4 مليون طن (بما في ذلك 2.7 مليون طن من القمح) ، وهو أقل بحوالي 35 بالمئة من عام 2021، التي بلغت كمية إنتاج الحبوب فيها 5.2 مليون طن بما فيها 4.2 مليون طن من القمح".

واشارت الى ان "كلا من تركيا وإيران الدولتين المجاورتين للعراق ارتفع فيهما انتاج الحبوب لعام 2022 بنسبة 15.3% و13.5% على الترتيب".

ويعاني العراق خلال الاعوام الثلاث الماضية من جفاف كبير نتيجة قلة تساقط الأمطار وقلة الايرادات المائية في نهري دجلة والفرات المتأتية من تركيا، فضلا عن إغلاق الروافد المتأتية من ايران وتحويلها للداخل.

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