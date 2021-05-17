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منظمة مدنية تحذر من "كارثة بيئية" في الأهوار العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-17T15:42:26+0000
منظمة مدنية تحذر من "كارثة بيئية" في الأهوار العراقية

شفق نيوز/ حذر رئيس منظمة الجبايش للسياحة والبيئة في محافظة ذي قار، رعد الاسدي، يوم الاثنين، من "كارثة بيئية" ستتعرض لها الاهوار في جنوبي العراق.

وقال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "مياه الاهوار في محافظة ذي قار كانت بارتفاع 178سم قبل شهرين من الان، الا انها انخفضت بمعدل 40سم خلال هذه الفترة، وهو مؤشر خطير خاصة وأن فصل الصيف لم يحل بعد والذي ستتبخر فيه الكثير من المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "هذا التناقص بمعدل المياه سيخلف كوارث بالثروة الحيوانية، فضلا عن هجرة الطيور النوعية من الاهوار، اضافة الى تزايد البطالة بين سكان الاهوار الذين يعتاشون على صيد السمك وتربية الجاموس".

ودعا الأسدي، الجهات المسؤولة إلى "تلافي أخطاء أعوام 2009 و2015 و2018، عندما حصل تناقص مرعب في منسوب مياه الأهوار، ولابد من الحفاظ على منسوب المياه الحالي".

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