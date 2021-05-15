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منطقة عراقية تمول البلاد بأكثر من 2000 طن من الرقي يومياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-15T14:47:02+0000
منطقة عراقية تمول البلاد بأكثر من 2000 طن من الرقي يومياً

شفق نيوز/ أعلنت ناحية العظيم في ديالى، يوم السبت، ارتفاع انتاجية محصول الرقي للموسم الحالي من 2000 الى 2500 طن يومياً بفعل تقنيات الري الحديثة.

وقال رئيس مجلس العظيم السابق محمد ابراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز، إن اعتماد تقنيات الري الحديث بـ"التنقيط" اسهمت بارتفاع انتاجية محصول الرقي في عموم مناطق الناحية، مشيراً إلى تصدير اكثر من 2000 طن يومياً الى محافظات الشمال والوسط والجنوب.

ورجح ضيفان، تفوق موسم الرقي على موسم الحنطة والحبوب بسبب التكاليف المالية المترتبة على خطط زراعة الحبوب والمشاكل والخسائر المادية التي تكبدها المزارعون جراء نقص الدعم الحكومي وامدادات الطاقة والوقود الى جانب تأخر دفع مستحقات المزارعين لاكثر من عام سنوياً.

وأكد ضيفان، تدفق  تجار المحاصيل الزراعية والبقالين من مختلف  المحافظات نحو ناحية العظيم لشراء محاصيل الرقي ذات الجودة العالية والنوعية المتميزة، معرباً عن تفاؤله بانتعاش معيشي واقتصادي يقلل من الاضرار والخسائر المادية التي تكبدها المزارعون خلال السنوات الاخيرة.

وتعد ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)، ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها "سلة ديالى الغذائية" وتحوي  400 الف دونم  من الاراضي الزراعية وتضم 45 قرية زراعية ويبلغ سكانها  35 ألف نسمة.

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