منصة لتداول العملات المشفرة تقدم طلبا للترخيص لدى العراقي

شفق نيوز/ اعلنت منصة" كونا مينا" البحرينية لتداول العملات المشفرة انها تقدمت بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي العراقي.

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة طلال الطباع في تصريح صحافي ان "منصة تداول العملات المشفرة "كوين مينا" تعتزم القيام بجولة تمويل جديدة مطلع 2022، بعد نجاح الجولة الأولى بجمع 9.5 مليون دولار"، مبينا أن "معظم المبلغ الناتج عن جولة التمويل، سيتم استخدامه لتسويق نشاط ومنتجات وخدمات "كوين مينا" عبر أسواق الخليج، في حين سنستثمر الباقي للتوسع".

واضاف ان "منصة تداول العملات المشفرة، المرخصة من قِبل بنك البحرين المركزي، تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مؤكدا انه "تقدم بطلبات ترخيص لدى البنوك المركزية في العراق والأردن والسودان، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز دبي التجاري العالمي لإنشاء مركز للأصول الرقمية وتقنية "بلوكتشين".

واشار الى ان "عدد المستخدمين للمنصة ينمو بنسبة 350% شهرياً، منذ إطلاقها في اذار"، لافتا الى ان هناك مجالا كبيرا للنمو، إذ أن نسبة المتداولين بالعملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتجاوز 2% إلى عدد السكان، بينما المعدل العالمي يتجاوز 3.5%".

وكان البنك المركزي العراقي قد حذر في تشرين الثاني من العام الحالي 2021 من المخاطر بالتعامل في سوق العملات الرقمية والمشفرة والافتراضية، نظراً للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق.

واشار البنك انه لا يكفل مثل تلك العملات ولا يوفر الحماية القانونية لمن يتعامل بها ولم يمنح رخصة لأية عملة رقميه مشفرة حالياً.