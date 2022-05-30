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منصة عالمية: وزير النفط العراقي يعطي جداول زمنية متضاربة لزيادة القدرات النفطية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-30T05:57:42+0000
منصة عالمية: وزير النفط العراقي يعطي جداول زمنية متضاربة لزيادة القدرات النفطية

شفق نيوز/ قالت منصة S&P Global Commodity Insights إن وزير النفط العراقي اعطى جداول زمنية متضاربة لتعزيز طاقة إنتاج النفط في البلاد.

وقال وزير النفط العراقي خلال زيارته إلى فرنسا، في بيان أصدره في 28 مايو / أيار إن العراق يتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2025، وإلى 8 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2028، حيث يسعى ثاني أكبر منتجي أوبك لحشد الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في تطوير حقول النفط.

وبهذا الخصوص قالت المنصة إن الوزير العراقي قال إن في 15 مايو/ ايار سيرتفع انتاج النفط من 4.8 مليون برميل في اليوم إلى 6 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2027، وهذا الرقم أقل من الهدف البالغ 8 ملايين برميل في اليوم. كان قد حدد في السابق لعام 2027.

ويسعى العراق إلى الحصول على مساعدة شركات النفط العالمية لزيادة قدرته على إنتاج النفط، لكن عدم الاستقرار السياسي ومناخ الاستثمار واتجاهات انتقال الطاقة تعيق قدرته على جذب استثمارات أجنبية كافية إلى قطاع الطاقة حيث يهدد تزايد انعدام الأمن والجمود السياسي وعدم الكفاءة البيروقراطية بتسريع خروج شركات النفط العالمية .

وعانى العراق من مشاكل فنية في بعض حقول النفط الرئيسية، لكن إنتاجه الخام قفز إلى أعلى مستوى في عامين عند 4.43 مليون برميل في اليوم في أبريل/ نيسان، وفقًا لبيانات من شركة تسويق النفط الفيدرالية الحكومية سومو.

وخلال زيارته إلى فرنسا، التقى إسماعيل بالرئيس التنفيذي لشركة Total Energies باتريك بويان وناقش تسريع تنفيذ صفقة بقيمة 27 مليار دولار لتطوير أربعة مشاريع للطاقة في جنوب العراق.

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