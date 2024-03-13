خام الحديد يهبط لأدنى مستوى له منذ 7 اشهر

شفق نيوز/ واصل خام الحديد انخفاضه، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر ويقترب من مستوى 100 دولار للطن، وهو المستوى الذي يؤدي إلى توقف بعض الإنتاج عالي التكلفة.

وانخفضت المادة الخام لصناعة الصلب من أكثر من 140 دولاراً للطن في أوائل هذا العام إلى أقل من 106 دولارات بسبب المخاوف بشأن توقعات الطلب في الصين. ولم يرتفع استهلاك الصلب كما توقع بعض المستثمرين في آذار/مارس، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وفي ظل غياب تدابير تحفيزية جديدة كبيرة من جانب بكين، فإن محور الاهتمام الرئيسي لخام الحديد هو دعم التكلفة. وفي حين أن شركات التعدين العالمية الكبرى مثل مجموعة "بي إتش بي"، أو مجموعة "ريو تينتو" تتمتع بتكاليف منخفضة للغاية وهوامش ربح عالية، فإن بعض أماكن الإنتاج الهامشي - على سبيل المثال، في الصين أو الهند - سوف يتضرر إذا انخفضت الأسعار بشكل أكبر.

هل اقترب عصر أمجاد خام الحديد من الانتهاء؟

كتب فيفيك دهار، المحلل في "كومنويلث أوف أستراليا"، في مذكرة: "سيكون دعم التكلفة أحد الاعتبارات المهمة".

وأضاف: "سيواجه خام الحديد صعوبة في البقاء أقل من 100 دولار للطن إذا تحرك الطلب على الصلب في الصين بشكل جانبي هذا العام".

وانخفض خام الحديد بنسبة 3.1% ليصل إلى 105.85 دولارات للطن بحلول الساعة 10:22 صباحاً في بورصة سنغافورة.

وانخفضت العقود الآجلة في بورصة "داليان" للسلع بنسبة 1.5%، بينما كانت عقود الصلب في شنغهاي متباينة.