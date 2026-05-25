منذ مطلع 2026.. العراق خارج قائمة مشتري الذهب

شفق نيوز- بغداد

لم يسجل العراق أي عملية شراء جديدة للذهب خلال العالم 2026، رغم استمرار عدد من البنوك المركزية حول العالم بزيادة حيازاتها من المعدن النفيس.

ويحتفظ العراق باحتياطي يبلغ 174.6 طن من المعدن النفيس، ما يضعه في المرتبة 28 عالمياً بين أكبر الدول المالكة لاحتياطيات الذهب.

وتصدرت بولنده قائمة أكبر مشتري الذهب عالمياً خلال العام الحالي، بعدما أضافت أكثر من 20 طناً إلى احتياطياتها حتى نهاية شباط/فبراير، ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف رفع مخزونها إلى 700 طن، مدفوعة بمخاوف أمنية متزايدة على الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جاءت اوزبكستان في المرتبة الثانية بإضافة 16.48 طناً، تلتها كازخستان بـ6.51 أطنان، فيما سجلت دول أخرى زيادات محدودة، بينها ماليزيا و الصين وجمهورية التشيك.

في المقابل، اتجهت بعض الدول إلى بيع جزء من احتياطياتها الذهبية، إذ تصدرت روسيا قائمة البائعين بصافي تراجع بلغ 15.55 طناً، تلتها تركيا بخفض قدره 8.08 أطنان، وسط ضغوط مالية وتحديات اقتصادية داخلية.

وذكر مختصون أن تزايد الإقبال العالمي على الذهب يعكس توجهاً متنامياً لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار الأميركي، خاصة بعد تجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي عام 2022، ما دفع عدداً من الاقتصادات الناشئة إلى تعزيز الذهب باعتباره أصلاً احتياطياً أقل عرضة للتقلبات الجيوسياسية والعقوبات المالية.