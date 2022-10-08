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منذ شهرين .. 100 دولار فوق 148 ألف دينار مع اغلاق البورصة في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-08T13:40:09+0000
منذ شهرين .. 100 دولار فوق 148 ألف دينار مع اغلاق البورصة في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد ليتجاوز سعر 100 دولار 148 الف دينار وهذا أعلى معدل لسعر صرف العملة الصعبة أمام المحلية العراقية منذ نحو شهرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا في بغداد على 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148000 دينار مقابل 100 دولار. واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

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