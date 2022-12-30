منذ سبع سنوات .. الدولار يحقق أفضل أداء له

شفق نيوز/ تعزز الدولار يوم الجمعة وكان في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ سبع سنوات ، مدعومًا بتشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن توقعات النمو العالمي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بأكثر من 8٪ هذا العام ، وهو أعلى مستوى منذ العام 2015. وكان آخر سعر له عند 103.99.

و رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما مجموعه 425 نقطة أساس منذ مارس للحد من ارتفاع التضخم ، وهي خطوة أبقت الدولار في عطاءات معظم العام.

ولكن التوقعات بأن البنك المركزي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى المستوى المرتفع الذي كان يُخشى سابقًا ، تسببت في تراجع العملة الأمريكية عن ارتفاعها الهائل. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد عن 7٪ هذا الربع.

وعلى العكس من ذلك ، فإن بنك اليابان شديد الحذر في مواجهة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ، قد تسبب في ألم للين الياباني. فقد تراجعت أكثر من 13٪ منذ بداية العام حتى الآن ، وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2013.

ولكن التعديل المفاجئ في الأسبوع الماضي للتحكم في عائد السندات لدى بنك اليابان جعل المستثمرين يراهنون على أن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسته المثيرة للجدل قريبًا ، مما أدى إلى انتعاش العملة الهشة.

وارتفع الين في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 132.47 للدولار.

وتراجع اليورو بنسبة 0.04٪ إلى 1.0656 دولار ، وهو في طريقه للتراجع أكثر من 6٪ هذا العام ، تحت ضغط مزيج من النمو الضعيف في منطقة اليورو ، والحرب في أوكرانيا ، وتشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت العملة الموحدة إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار في وقت سابق من هذا العام للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.01 بالمئة إلى 1.2053 دولار ، متوقعا أن يتوج عاما مضطربا متورطا في الدراما السياسية مع انخفاض بنحو 11 بالمئة ، وهو الأسوأ منذ 2016.

وأشار صانعو السياسة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة العام المقبل ، في محاولة لترويض التضخم حتى مع المخاطرة بإلحاق الضرر باقتصاداتهم.

وفي مكان آخر ، كان الدولار الاسترالي يتجه نحو انخفاض سنوي بنسبة 7٪ تقريبًا ، وارتفع آخر مرة بنسبة 0.02٪ إلى 0.6778 دولار.

وتراجع الكيوي ، الذي انخفض أكثر من 7٪ منذ بداية العام حتى الآن ، بنسبة 0.31٪ إلى 0.6330 دولار.

وكلتا العملتين ، اللتين تستخدمان غالبًا كوكلاء سائلين لليوان الصيني ، من المرجح أن تأخذ زمام المبادرة من كيفية إعادة فتح الصين.

وأدى تحول الصين في سياستها الصارمة "صفر COVID" هذا الشهر إلى ترك نظام الرعاية الصحية الخاص بها يتدافع للتعامل مع موجة من العدوى ، وفرضت الدول قيودًا على المسافرين من الصين.

وكان اليوان الخارجي ، الذي اشترى 6.9701 للدولار في آخر مرة ، في طريقه إلى انخفاض سنوي يقارب 9٪ ، وهو أسوأ أداء سنوي له منذ أن أصبحت هذه البيانات متاحة لأول مرة في عام 2011 ، حيث تستمر الصين في التعثر من آثار قيودها الصارمة على فيروس كورونا.