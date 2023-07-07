منتدى الدول المصدرة للغاز: للعراق دور مهم في قطاع الطاقة

شفق نيوز/ قدم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الجمعة، إيجازاً عن تطوير قطاع الغاز في العراق من خلال الدعم الحكومي للاستثمار الأمثل للثروة الغازية وخفض الانبعاثات وتحويلها إلى طاقة تسهم في تعزيز الصناعات المرتبطة بها.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير النفط العراقي، بأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل، في العاصمة النمساوية فيينا، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث تطورات نمو قطاع الغاز في العالم، حيث تم التأكيد على أهمية دعم مشاريع استثمار الغاز والطاقة المتجددة، والدور الذي يؤديه قطاع النفط والغاز في معالجة الآثار البيئية.

وأشار وزير النفط العراقي، إلى الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى استثمار الغاز الحر والمصاحب في البلاد، فضلاً عن تطوير واستثمار المواقع الاستكشافية ذات التراكيب الهيدروكربونية - الغازية - عبر التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، واستغلال التقنيات الذكية لزيادة كفاءة الطاقة.

من جهته أكد أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، أهمية الدور الذي يلعبه العراق في قطاع النفط والطاقة، مثنياً على جهوده في تطوير وتنمية مشاريع الغاز الواعدة في العراق.