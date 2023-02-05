"مليارا دولار" مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي في شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد العملة الصعبة (الدولار الأمريكي) خلال شهر كانون الثاني الماضي أكثر من ملياري دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر كانون الثاني الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي مليارين و26 مليونا و 925 الفا و 748 دولارا بمعدل 92 مليونا و132 الفا و988 دولارا يوميا، منخفضا بنسبة 24% عن الشهر الذي سبقه والبالغ معدل 120 مليونا و455 الفا و810 دولارات يوميا.

واضاف مراسلنا؛ ان مبيعات البنك الكلية انخفضت خلال كانون الثاني عن باقي الأشهر من العام الماضي جاء نتيجة انخفاض مبيعاته من الدولار إلى أقل من 130 مليون دولار لتصل في بعض الأيام لأقل من 45 مليون دولار.

واشار الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا عراقيا لكل دولار.