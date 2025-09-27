العراق: الاستثمارات بلغت أكثر من 102 مليار دولار وساعدت بتوفير نحو مليون فرصة عمل

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، يوم السبت، أن المشاريع الاستثمارية في العراق التي بلغت حجمها أكثر من 100 مليار دولار أمريكي ساعدت على توفير نحو مليون فرصة عمل للمواطنين في البلاد.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال انطلاق أعمال ملتقى العراق للاستثمار المنعقد في العاصمة بغداد.

وقال مكية في كلمته، إن الهيئة سعت خلال العامين الماضيين الى استهداف قطاعات لم تكن مدروسة سابقا، فوضعت الخطط في العام 2023، وصدرت الإجازات في العامين 2024، و2025".

وأضاف أن "من هذه القطاعات هي الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات، وتوليد الطاقة ومعالجة الغاز المصاحب الذي كان يهدر بالحرق، وغيرها من المشاريع مثل المدن السكنية والسياحة والفندقة".

وأشار مكية إلى أن الهيئة الوطنية تمضي بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر، مردفا بالقول إن مجموعة الاستثمارات بلغت أكثر من 102 مليار دولار، والتي قد ساعدت على تشغيل أكثر من 950 ألف مواطن، وذلك ضمن برنامج الحكومة في مكافحة البطالة وتحسين البيئة الاستثمارية.