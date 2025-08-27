ورشة: العراق يمتلك مقومات وفرصاً تؤهله ليكون مركزاً عالمياً للأستثمار

شفق نيوز - بغداد

ذكر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، يوم الأربعاء، أن الاستثمار في العراق يحتاج الى توسيع آفاقه إذ لا يمكن تحقيق النمو بهذا القطاع في بيئة معزولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ورشة انعقدت في مبنى الهيئة بالعاصمة بغداد عن الأمن والاستثمار وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال مكية في كلمته، إن التجارب قد أثبتت ان المستثمر حينما يدخل بلداً يبحث عن ضمان الأمن لرأس ماله، وان الامن ليس عاملاً مساعداً للاستثمار وحسب، وإنما هو شرط وجوده واستمراره.

وأضاف أنه، يقع على عاتق الهيئة توفير الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الامنية والتنفيذية لحماية المشاريع منذ وضع حجر الأساس لحين تشغيلها.

كما أكد مكية، ان الاستثمار الناجح لا ينمو في بيئة معزولة، و انما نحتاج إلى تكاتف الدولة بأكملها ونحتاج إلى بناء استراتيجي بين الأجهزة الامنية والمؤسسات التنفيذية.

بدوره قال رئيس خلية الإعلام الأمني في العمليات المشتركة سعد معن في كملة القاها خلال الورشة، إن الأمن والاستثمار وجهان لعملة واحدة، ولا يكتب لأحدهما النجاح دون توفر الآخر.

وأكد أن، المؤسسات الامنية تعمل بكل جهد لتوفير المناخ الآمن الذي يحتاجه المستثمر الأجنبي والمحلي، منبها إلى أن الحاجة إلى تكامل بين جميع المؤسسات الدولة وعلى رأسها الامنية والاقتصادية باتت ضرورة.

وتابع معن بالقول إن، عمل الأجهزة الأمنية في العراق لا يقتصر على الأمن فقط، منوها الى أن التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الاستثمار يشكل عامل حاسم لبناء بيئة حاسمة في ظل التنافس الإقليمي والدولي على استقطاب رؤوس الأموال.

واختتم رئيس خلية الاعلام الامن حديثه قائلا ان: البلد يمتلك من المقومات والفرص ما تؤهله ليكون مركزا عالميا للاستثمار.