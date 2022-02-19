مكتب صرافة: الشائعات وراء انخفاض أسعار الدولار

شفق نيوز/ أكد صاحب احد مكاتب الصرافة في بغداد اليوم السبت، أن الشائعات وراء انخفاض اسعار صرف الدولار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل كبير، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وذلك قُبيل اجتماع مجلس النواب العراقي مع وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف لمناقشة سعر الصرف.

حيث سحلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وقال صاحب مكتب صرافة الباحة حسن الياسري في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما يحدث حاليا من انخفاض أسعار صرف الدولار يعود إلى الشائعات التي تتداول حول توجه الحكومة لخفض أسعار الدولار بالموازنة العامة"، مبينا ان "هذه الاشاعات أدت الى ارتباك في الاسواق والى اجتهادات في عمليات البيع والشراء للدولار".

واضاف ان "اختلاف الاسعار في عمليات البيع والشراء لم تقتصر على مكاتب الصرافة وإنما شملت أيضا مكاتب البورصة الرئيسية في الكفاح والحارثية"، مؤكدا ان "هذه الاسعار حاليا لا تمثل اسعار الدولار الحقيقية".

واستبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة، بشدة إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد

و أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، يوم الخميس، استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، للحضور إلى مبنى المجلس "فوراً" غدا السبت.

وذكرت هيئة الرئاسة، في بيان مقتضب، أن استدعاء المسؤولين الماليين، جاء "استجابة" لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان الصدر، قد قدم الخميس، 6 مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.

وأعلن البنك المركزي العراقي، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.