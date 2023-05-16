مكتب السوداني يخاطب وزارة النفط بشأن ادراج الحقول الاستكشافية في الديوانية ضمن جولة التراخيص السادسة

شفق نيوز / وجه مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وزارة النفط بإمكانية ادراج الفعاليات الاستكشافية للرقع والتراكيب في محافظة الديوانية ضمن جولة التراخيص السادسة.

وقال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة احسان العوادي في وثيقة موجهة الى وزارة النفط وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها إنه " استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء اثناء زيارته محافظة الديوانية وبناء على مداولاتنا معكم، فقد تنسب اعلامنا اجراءاتكم لإمكانية ادراج الفعاليات الاستكشافية للرقع والتراكيب في محافظة الديوانية ضمن جولة التراخيص السادسة المؤمل اطلاقها قريباً".