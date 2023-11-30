مكتب السوداني: شركة صينية ستقوم بإنشاء مدينة صناعية متطورة في البصرة

شفق نيوز/ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير استقبل، صباح اليوم الخميس، رئيس شركة شانغ شين الصينية، زانغ جيمنغ والوفد المرافق له.

وأضاف المكتب في بيان اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اللقاء، امتلاك العراق الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وهي متاحة أمام جميع المستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات التي تحتاجها الشركات الكبرى من مختلف الجنسيات.

وأضاف البيان أن شركة شانغ شين، التي تعد من كبريات الشركات الصينية، وتمتلك استثمارات متعددة في مختلف بلدان العالم، ستقوم بتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية متطورة في محافظة البصرة لصناعة وإنتاج الحديد، باستخدام الحديد الإسفنجي، كما أنها بصدد التعاقد لإنشاء مشروع خاص باستثمار الكبريت في العراق؛ بهدف تصديره إلى الخارج.

ووفقا للبيان فإن هذه المشاريع تأتي ضمن توجهات الحكومة في استثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في جميع أنحاء العراق، وتنشيط القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة في حُزم الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية في البرنامج الحكومي.

وكان مستشار السفارة الصينية في بغداد شيوي هايفنغ قد صرّح، أمس الأربعاء، أن العراق يُعد أكبر وجهة استثمارية لبلاده.

وقال هايفنغ في مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى السفارة الصينية في بغداد، إن العراق بلد غني بالطاقة المتمثلة بالنفط والغاز، ومن الطبيعي أن مجال الطاقة مصدر جذب أكبر نسبيا للاستثمارات الصينية، ويتماشى مع التنوع الصناعي في العراق

وأضاف أن العراق بوضعه الحالي يتمكن من استقطاب الاستثمارات الصينية المتزايدة في المجالات الجديدة في البلاد.