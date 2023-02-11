مكاسب  لخامي البصرة وكبيرة لبرنت والامريكي

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب اسبوعية، في حين اغلقت خامات برنت والامريكي على مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 76 سنتا ليصل الى 74.16 دولارا، الا انها سجلت مكاسب اسبوعية بلغت 1.92 دولار بما يعادل 2.66%.

فيما أغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 76 سنتا ليصل إلى 79.91 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.12% بما يعادل 2.73%".

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.89 دولار ليصل الى 8639 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت 6.45 دولارات او ما يعادل 8.07 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 1.66 دولارا ليصل الى 79.39 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية كبيرة ايضا بلغت 6 دولارات او ما يعادل 8.18% .

وشهدت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بعد اعتزام روسيا خفض إنتاجها من النفط الخام في مارس/ آذار بمقدار 500 ألف برميل يوميا، اضافة الى ضعف مؤشر الدولار امام العملات الاخرى .