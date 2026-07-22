مكاسب قوية لخامات البصرة والخليج مع صعود النفط العالمي

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت خامات البصرة العراقيان، اليوم الثلاثاء، مكاسب ملحوظة إلى جانب عدد من خامات الدول العربية الأعضاء في منظمة أوبك، مدعومة بارتفاع أسعار النفط العالمية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع خام البصرة المتوسط إلى 59.73 دولاراً للبرميل، بزيادة 2.54 دولار أو 4.44%، فيما صعد خام البصرة الثقيل إلى 57.43 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 2.54 دولار أو 4.63%.

وعلى مستوى خامات أوبك العربية، سجل خام التصدير الكويتي أكبر زيادة بلغت 5.14 دولارات أو 6.25% ليصل إلى 87.39 دولاراً للبرميل، بينما صعد الخام العربي الخفيف السعودي إلى 77.61 دولاراً بزيادة 3 دولارات أو 4.02%، كما ارتفع خام داس الإماراتي إلى 80.94 دولاراً.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع خام برنت إلى 92.29 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.28 دولار أو 1.41%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 85.45 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.11 دولار أو 1.32%.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار المخاوف من اضطراب الإمدادات النفطية نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز مكاسب الخام في الأسواق العالمية.