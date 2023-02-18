مكاسب طفيفة لخامي البصرة  وخسائر لبرنت والامريكي

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب اسبوعية طفيفة، في حين اغلقت خامات برنت والأمريكي على خسارة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم الجمعة على انخفاض بلغ 2.4 دولار ليصل الى 74.22 دولارا، الا انها سجلت مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 6 سنتات بما يعادل 0.08%.

فيما أغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 2.4 دولار ليصل الى 79.97 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية طفيفة أيضا بلغت 6 سنتات.

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 2.14 دولارا ليصل الى 83.00 دولار، وسجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 3.39 دولارات أو ما يعادل 3.92 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 2.15 دولار ليصل الى 76.34 دولارا للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية كبيرة ايضا بلغت 3.05 دولارات أو ما يعادل 3.84% .

وشهدت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي انخفاضا وسط مخاوف من مستقبل السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي وارتفاع احتياطي الخام الأمريكي.