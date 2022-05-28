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مكاسب سعرية كبيرة لخام البصرة خلال اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-28T05:55:51+0000
مكاسب سعرية كبيرة لخام البصرة خلال اسبوع

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب اسبوعية كبيرة، بعد ارتفاعها في اخر جلسة لها أمس الجمعة.

واغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار 2.54 دولاران ليصل الى 107.44 دولارات، وحقق مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت 6.14 دولارات، ما يعادل 6.06%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع بمقدار 2.03 دولاران ليصل الى 119.43 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية كبيرة ايضاً بلغت 6.88 بما يعادل 6.11 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع أيضاً بمقدار 0.98 سنتاً ليصل الى 115.07 دولاراً للبرميل وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.84 دولار او ما يعادل 1.63% .

وارتفعت اسعار النفط بعد ان تلقت الأسعار دعماً من الطلب العالمي القوي على الوقود، حيث تجاوزت العقود الآجلة للبنزين وزيت التدفئة أسعار النفط الخام هذا العام.

كما تلقت دعماً ايضاً من سعي دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات نفطية على روسيا مما يهدد بشحة المعروض مع زيادة الطلب.

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